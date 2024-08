36 tatún an cheartais agus bandia an cheartais (agus a gcuid bríonna)

Is féidir le siombail an cheartais a bheith ar scála amháin, bean ag a bhfuil claíomh, ag tabhairt aghaidh ar aghaidh agus / nó ag iompar scála. Tá a scáth agus a brí féin ag gach eilimint a léiríonn siombail an cheartais. A ligean ar ghlacadh le breathnú ar na siombailí gach ceann ionas gur féidir leat a fháil dearadh tatú a shainmhíneoidh do phearsantacht cheart.

Cuireann Libra cothromaíocht i láthair ina léirmhínithe éagsúla - d’fhéadfadh duine a rá fiú i ngnéithe éagsúla den saol - mar rud ceart. Is féidir cothromaíocht mhothúchánach, ghairmiúil nó choirp a bheith ann. Is í an fheidhm atá leis ná comhionannas a bhunú idir an dá ghné agus deireadh a chur leis an gcoinbhleacht idir na páirtithe. Dá bhrí sin, má tá tú ag smaoineamh ar tatú scála, bíodh a fhios agat go n-inseoidh do tatú duit go bhfuil tú ag iarraidh cothromaíocht a choinneáil i do shaol.

Is siombail de cheartas dall í bean dallánach, a mbíonn tiúnna uirthi de ghnáth. Ná déanaimis dearmad go mbíonn cothromaíocht aici de ghnáth i lámh amháin, ag samhlú cothromaíocht, agus sa lámh eile - claíomh, d’fhonn a habairt a chomhlíonadh agus an t-iarmhéid a cailleadh a athbhunú. Is portráid í an íomhá seo den bandia Themis, bandia an cheartais. Meastar gur cinnteoirí neamhchlaonta iad siúd a chaitheann na tatúis seo.

Ciallaíonn dallóg a chlúdaíonn na súile go bhfuil an ceartas dall, ach ní bhíonn an dallóg i láthair i gcónaí, agus sa chás seo ciallaíonn sé nach bhfuil an ceartas chomh dall agus a cheapfadh duine.

Is siombail an cheartais é an claíomh freisin. Taispeánann roinnt pictiúr claíomh inbhéartaithe, agus taispeánann leon eile leon, rud a chiallaíonn go dtagann neart le fírinne.

Is féidir linn "súil an cheartais" a fheiceáil mar shiombail an cheartais. Cuireann daoine a chaitheann an líníocht seo tatú ar a gcorp teachtaireacht na súl feiceálaí, an tsúil ghéar a chinntíonn suaimhneas agus suaimhneas do dhaoine.

Tá na tatúis seo ag éirí níos nuálaí agus tá níos mó agus níos mó daoine ag fáil iad ar a gcorp. Breathnaíonn an scála go deas ar an gcúl uachtarach mar go n-oireann an dearadh go deas dó, ach is féidir leat an cófra nó an wrist a roghnú freisin. Ar an láimh eile, is féidir íomhá an bandia Themis a chur ar áit níos fairsinge, mar shampla, ar an ghualainn, an cófra nó an chúl.

Cén fáth a bhfuil tóir ar tatúnna ceartais agus ceartais?

Bíonn tóir ar thatús a bhfuil téama an cheartais agus bandia an cheartais acu mar gheall ar na bríonna siombalacha domhain a iompraíonn siad, chomh maith leis na cumainn stairiúla agus cultúrtha a bhaineann leo.

Siombalachas an cheartais: Tá smaoineamh an cheartais ar cheann de na croíluachanna i go leor sochaithe. Is féidir le tatú scálaí nó siombailí ceartais eile a bheith ina bhealach chun creideamh i gceartas a chur in iúl, chomh maith le fonn air i do shaol. Cumainn leis an dlí agus le ceartas: In íomhánna de bhandia an cheartais, mar Cheartas, is féidir le tatúis meas a léiriú ar an dlí, cloí le rialacha agus an creideamh gur gá cloí le noirm dhlíthiúla. brí stairiúil: Tá fréamhacha doimhne i stair agus i gcultúr go leor daoine ag íomhánna iontacha de bhandia an cheartais, mar Maya, Themis nó Astraea. Is féidir le tattoos lena n-íomhánna a bheith ina bhealach chun meas a léiriú ar oidhreacht stairiúil agus ar thraidisiúin chultúrtha. Aeistéitic agus stíl: Is féidir íomhánna den cheartas agus bandia an cheartais a léiriú i bhfoirmeacha áille atá taitneamhach ó thaobh na haeistéitice de, rud a fhágann go mbíonn an-tóir orthu i measc lucht tatúnna mar shaothair ealaíne. Luachanna agus creidimh pearsanta: I gcás go leor daoine, is féidir le tatúis ceartais a bheith mar bhealach chun a gcreideamh pearsanta, a gcreideamh i bhfírinne agus macántacht, agus dúil ar cheartas ar fud an domhain a chur in iúl.

Mar sin, tá tóir ar tatúis atá tiomnaithe don cheartas agus do bhandia an cheartais mar gheall ar a bríonna siombalach domhain, a n-áilleacht, agus a gcumas tuairimí agus luachanna pearsanta a chur in iúl.