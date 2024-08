29 tatún barrachód (agus a bhfuil i gceist leo)

Is córas rialaithe é barrachód atá á rialú ag scanóir optúil atá in ann sraith línte ingearacha a léamh ar lipéad. Baineadh úsáid as an gcóras ar dtús sna 1950idí agus ceapadh é chun éifeachtacht táirgthe a fheabhsú.

An bhrí atá le tatú barrachód

Cúpla bliain ó shin, tháinig tatú barrachód ina ghníomhaíocht faiseanta. Tá go leor daoine meallta ag an andúil mhóréilimh seo. Ar dtús ba shiombail aitheantais a bhí ann, ach do go leor ba chineál agóide a bhí ann freisin i gcoinne an tomhaltachais, cáineadh géar ar an tsochaí tomhaltóra ina mairimid, áit a bhfaighimid go léir muid féin, táirgí tráchtála agus áit a bhfuil praghas ar gach rud. Creideann daoine eile go simplí gur gníomh éirí amach agus aindlí é i gcoinne na sochaí ina mairimid anois.

Sa tsraith teilifíse buailte 2000 Dark Angel, cruthaithe ag James Cameron, fuair an príomh-charachtar tatú barrachóid ar chúl a cinn toisc gur táirge géiniteach í a cruthaíodh le bheith ina shaighdiúir. Chuir sé seo le fás an chineál seo tatú ag an am.

Tá an tsiombail atá i gceist an-simplí. Is sraith de línte comhthreomhara ingearacha de mhéideanna éagsúla agus faid éagsúla. Tá uimhreacha agus/nó litreacha ag bun an leathanaigh. Bainimid úsáid go hiondúil as an spás seo chun gnéithe a léiríonn rud éigin tábhachtach i saol an duine a bhfuil tatú orthu a chur.

Éabhlóid teicneolaíochta

Sa lá atá inniu ann, cé go leanann éileamh ar thatún barrachód, is iad tatúis cód QR na cinn is mó tóir. Is bealach nua é seo chun rudaí a thaifeadadh nó a aithint ag baint úsáide as feidhmchlár ar leith ar ghléasanna soghluaiste.

An tóir a bhí ar tattoos barrachóid

Is cineál tatú uathúil agus an-tóir orthu iad tatúis barcode a ghlac samhlaíocht daoine le blianta beaga anuas. Tá brí siombalach ag an stíl tatú seo agus is féidir léirmhínithe éagsúla a bheith aige ag brath ar chomhthéacs agus roghanna pearsanta an duine féin. Seo cuid de na fáthanna a bhfuil an oiread sin tóir ar tatúnna barrachóid:

Uathúlacht agus stíl: Is dearadh stylish agus nua-aimseartha é tatúis barcode ar féidir a bheith uathúil do gach duine aonair. Is féidir an cineál tatú seo a dhéanamh i stíleanna agus éagsúlachtaí éagsúla, rud a fhágann go bhfuil sé coitianta i measc lovers tatú. Siombalachas agus brí: Is minic a bhaineann barrachóid le sochaí na dtomhaltóirí agus le olltáirgeadh, rud a d’fhéadfadh léirmheas ar chultúr na dtomhaltóirí a léiriú nó a bheith ina siombail d’indibhidiúlacht sa tsochaí mais. Is féidir é seo a bheith ina bhealach chun do uathúlacht agus do neamhspleáchas a chur in iúl. Scéalta pearsanta agus cuimhneacháin: I gcás roinnt daoine, is féidir le tatú barrachód a bheith ina bhealach chun dátaí, ainmneacha nó imeachtaí tábhachtacha ina saol a chomóradh trí iad a chomhcheangal le táirgí tomhaltóra. Is féidir é seo a bheith ina bhealach chun ómós a thabhairt do dhuine nó imeacht. Spraoi agus greann: Roghnaíonn roinnt daoine tatú barrachóid mar bhealach chun aird a tharraingt ar a n-úrnuacht agus a mothú greann. Is féidir leis an stíl tatú seo a bheith teibí agus mistéireach, rud a tharraingíonn aird agus a chruthaíonn spéis. Leagan teicniúil: Teastaíonn ceardaíocht den scoth agus forghníomhú teicniúil le tatúis barrachóid chun éifeacht réalaíoch a chruthú. Is féidir leis seo a bheith ina dhúshlán d’ealaíontóirí tatú agus tarraingteach do dhaoine a bhfuil meas acu ar cheardaíocht agus ar ghairmiúlacht.

Is féidir le bríonna agus léirmhínithe éagsúla a bheith ag tatúis barrachóid do dhaoine éagsúla agus leanann siad ag fás sa tóir mar gheall ar a n-uathúlacht agus a dtábhacht siombalach.

Smaointe Tatú

Tá na tatúis seo simplí: tarraing línte glana, de ghnáth i ndubh, chun iad a mhúnlú. D’fhéadfadh go gcuirfeadh daoine áirithe é seo nó an mionsonra sin, mar shampla dath beag nó cruthanna beaga (réaltaí, croíthe…), fiú cinn diúltacha, sa chód féin. Ní gá teicníc iontach a bheith ann chun an dearadh seo a bhaint amach - ach tá sé tábhachtach nach bhfuil na línte ró-ghar dá chéile mar le himeacht ama is féidir leis an tatú a dhearadh bunaidh a chailleadh.

Nuair a thagann sé chun na codanna comhlacht is coitianta a úsáidtear, ní haon iontas é gurb é cúl an mhuineál an ceann is mó tóir, ach tá an-éileamh ar chaol na láimhe freisin.