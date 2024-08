Tatúnna 170 réalta (agus a gcuid bríonna): 19 gcineál

Tá réaltaí i measc na siombailí is sine de go leor cultúir, reiligiúin agus córais chreidimh ar domhan, rud a fhágann go bhfuil an íomhá seo ar cheann de na cinn is cumhachtaí ar domhan. Is féidir leis na bríonna seo a bheith pearsanta freisin: mar shampla, b’fhéidir gur mhaith leat tatú réalta a fháil chun siombail a dhéanamh de sprioc shonrach atá tú ag iarraidh a bhaint amach nó rud atá bainte amach agat.

Is minic a chuirtear réaltaí le chéile le híomhánna agus siombailí eile chun brí tatú aonair a fheabhsú agus dearadh níos casta agus níos suimiúla a chruthú. Is féidir tatúnna réalta a tharraingt freisin i stíl a léiríonn cultúr ar leith tríd an íomhá a cheangal le ham, áit nó cultúr ar leith. Cibé dearadh tatú réalta a roghnaíonn tú, is féidir leat a bheith cinnte go mbeidh sé speisialta agus uathúil!

Stair na tattoos réalta

Tá stair ársa agus suimiúil ag tatúis réalta a shíneann thar go leor cultúir agus réanna. I gcultúir éagsúla, tá an réalta symbolized coincheapa éagsúla cosúil le treoir, cosaint, enlightenment spioradálta, eagna agus fiú dea-ádh. Seo roinnt fíricí spéisiúla faoi stair tattoos na réalta:

Sean-Éigipt: Bhí an réalta ina siombail de divinity agus enlightenment spioradálta. Bhain na hÉigiptigh úsáid as an réalta mar shiombail cosanta ó olc agus mar mheabhrúchán ar an gcosán spioradálta. Sean-Ghréagaigh agus Rómhánaigh: Bhí baint ag an réalta le déithe agus le laochra. Mar shampla, ba shiombail den bhandia Athena í an réalta cúig phointe, nó an pentagram. An tSín: I gcultúr na Síne, bhí baint ag an réalta le cinniúint agus ádh. Tá tóir ar tattoos réalta i measc daoine a chreideann i astrology. Tattoos réalta sa chultúr nua-aimseartha: Le teacht na tattoos i gcultúr an Iarthair, tá an réalta a bheith ina móitíf tóir. Is minic a bhaineann sé le aisling, dóchas agus mianta. Is féidir stíleanna agus bríonna éagsúla a bheith ag na tatúis seo ag brath ar an dearadh agus an comhthéacs.

Is féidir tatúis réalta a dhéanamh i stíleanna éagsúla, ó shimplí agus íostach go casta agus ildaite. Féadfaidh bríonna éagsúla a bheith acu do dhaoine éagsúla, rud a léiríonn a gcreideamh, a n-aislingí agus cosán an tsaoil.

An bhrí atá leis an tatú réalta

Go ginearálta, beidh na bríonna seo a leanas ag an gcuid is mó de na dearaí réalta is coitianta:

Mian

Éacht

Rath

Ádh mór

Uathúlacht

Glaoigh

Iarmhéid

Aonair

Ailse chíche a mhaireann

Ball den Chabhlach nó den Gharda Cósta

Díograiseoir cluiche físeáin

Claochlú reiligiúnach / creideamh

Athruithe ar líníochtaí réalta

1. Tatú réalta beag

Is féidir le tatú réalta beag ciall a bhaint as - tar éis an tsaoil, tá an réalta ar cheann de na siombailí is tábhachtaí de chultúir agus reiligiúin ar domhan! Má chuirtear éifeachtaí súilíneacha leis is féidir leat do phearsantacht lasrach a thaispeáint nó a thaispeáint go ndearna tú rud éigin tábhachtach nó brí i do shaol.

2. Tatú réalta lámhach nó cóiméad.

Is minic gur siombailí dea-ádh iad réaltaí nó cóiméid atá ag titim, chun é a chur ina cheart. Sin é an fáth gur féidir le dearadh tatú réalta a bheith ina chomhartha den ádh ort.

3. Tattoo Grian agus réaltaí Philippine (trí réalta agus grian amháin).

Tá an íomhá seo, atá le feiceáil ar bhratach na hOileáin Fhilipíneacha tatú a bhfuil tóir ag daoine ar de shliocht nó oidhreacht Filipíneach é ... San íomhá seo, tá ocht ghathanna ag an ghrian, gach ceann acu ag léiriú cúige sna hOileáin Fhilipíneacha, agus gach ceann de na trí réalta a dhéanann ionadaíocht ar cheann de na trí mhórghrúpa oileáin sna hOileáin Fhilipíneacha.

4. Tatú i bhfoirm réalta Cheiltigh.

Cosúil le tatúis réalta treibhe, is meascán de dhá ghné tatú clasaiceach iad tatúnna réalta Ceilteacha - réaltaí agus stíl Cheilteach - i ndearadh mór amháin. Le tatú réalta Ceilteach-spreagtha, is féidir leat d’oidhreacht a léiriú nó aird a tharraingt ar bhrí an idirnascthachta agus an éigríochta le fíodóireacht speisialta a spreag an Ceiltis.

5. Tatú starfish dearg agus dubh.

Is é ceann de na tatúis réalta dathanna is coitianta an ceann le réalta dearg agus dubh a bhfuil an-tóir air ag Cabhlach agus Garda Cósta na SA. Comhcheanglaíonn an dearadh réalta speisialta seo cruth réalta cúig phointe bratach na SA leis na dathanna malartacha compáis dubh agus dearg atá le fáil ar chairteacha farraige. Siombailíonn an tatú réalta seo filleadh abhaile an mhairnéalaigh atá ar iarraidh.

6. Réalta bándearg tatú.

Is minic a shiombailíonn an tatú réalta bándearg streachailt duine le hailse chíche agus is rogha iontach eile é seachas an tatú ribín bándearg traidisiúnta. Ar ndóigh, nuair a athraítear é le dubh, i stíl tatú starfish, bíonn an réalta bándearg beagnach ina siombail “punk rock” nó “malartach” den chath in aghaidh ailse chíche, ag tabhairt casadh uathúil don tatú réalta. dearadh.

7. Tatú le réalta corcra.

Is bealach amháin é tatú réalta corcra chun do phearsantacht a léiriú trí dhath agus siombalachas nádúrtha na réalta. Is meascán de fhuinneamh fíochmhar dearg agus cobhsaíocht shocair gorm é corcra; Mar sin, is ionann corcra agus cothromaíocht eilimintí agus mothúchán. B’fhéidir nach é seo staid nádúrtha fhormhór na ndaoine, ach pearsanaíonn an réalta go príomha mianta agus mianta. Sin é an fáth go ndéanann an siombalachas comhcheangailte cothromaíocht corcra agus dúil nádúrtha na réalta an tatú foirfe dóibh siúd atá ag lorg suaimhneas intinne agus cothromaíochta.

8. Réaltaí tatú agus séabra.

I siombalachas ainmhithe, cuimsíonn séabra cothromaíocht, indibhidiúlacht agus saoirse. Ligeann a scars dó dul i bhfolach i bhféar ard machairí na hAfraice, dul i bhfolach ó chreachadóirí agus cosaint a sholáthar don ainmhí. Is féidir leo siúd a bhfuil súil acu siombalachas cumhachtach an ainmhí seo a chomhcheangal le siombalachas chomh cumhachtach na réalta é seo a dhéanamh ar bhealaí éagsúla.

9. Tatú féileacán agus réalta

Is minic a fheictear féileacáin mar shiombailí athbhreithe; dá bhrí sin, is féidir leis an mbaint atá ag na feithidí meiteamorfacha seo leis na réaltaí íomhá uathúil a chruthú a shiombailfidh athbhreithe agus saothrú spriocanna áirithe a léiríonn na réaltaí.

10. Tattoos réaltaí agus scamaill.

Siombailíonn scamaill rudaí éagsúla. в difriúil cultúir agus miotaseolaíochtaí. Mar shampla, i miotaseolaíocht na Gréige agus na Róimhe, ba iad na scamaill baile na déithe, agus creideann go leor daoine inniu go samhlaíonn scamaill cliseadh nó contúirt atá le teacht. Mar sin féin, ag brath ar an méid a theastaíonn uait na scamaill a léiriú, beidh ceann de go leor bríonna éagsúla ag do tatúnna réalta agus scamall. Mar shampla, taispeánfaidh líníocht a thaispeánann réaltaí i spéir lán de scamaill stoirme go ndeachaigh tú trí amanna deacra chun do spriocanna a bhaint amach. Chiallódh dearadh eile, ar a bhfuil réaltaí buí geal i réimse de scamaill bhána, go bhfuil na daoine a chaill tú i ndomhan níos fearr.

11. Bláth tatú agus réalta.

Is féidir le bláthanna fás agus forbairt a shiombail; sin an fáth gur bealach iontach é an íomhá seo a ionchorprú i ndearadh tatú réalta chun leibhéal brí a chur leis. Is minic a úsáidtear réaltaí chun spriocanna agus mianta a léiriú, mar sin is féidir leis an dá cheann an fás pearsanta atá bainte amach agat i dtreo do spriocanna a léiriú. Mar shampla, is ionann lilí agus torthúlacht i gcultúir ársa na Gréige agus na hÉigipte ; Sin é an fáth gur féidir le líníocht de lile agus réalta bean agus a leanbh a léiriú.

12. tatú cloigeann agus réalta

Is féidir leis an tatú seo siombail a dhéanamh ar bhás a shárú nó tráma a shárú, mar is minic a dhéanann an cloigeann siombal den bhás agus siombalíonn an réalta go bhfuil tasc deacair curtha i gcrích. B’fhéidir go léireoidh líníocht eile an bhratach bradach cáiliúil a thaispeánann cloigeann ar réalta i stíl farraige: féadann sé débhrí na bhfórsaí a rialaíonn ár saol a nochtadh: an fonn ar shaoirse nó comhlíonadh a bhfuiltear ag súil linn.

13. Aonach agus tatú réalta

Is féidir leis an tatú réalta seo a bheith baininscneach go leor agus is minic a thaispeánann sé samhlaíocht nó fonn an té atá ag caitheamh réaltachta níos fearr. D’fhéadfadh líníocht fhéideartha sióg agus réalta ionadaíocht a dhéanamh ar aonach atá ina suí ar ghealach crescent le réaltaí corracha os a comhair: an fhíric go bhfuil an sióg ag iarraidh rud éigin níos mó a fheiceáil ar a aghaidh íslithe, agus go samhlódh na réaltaí a aisling don todhchaí . Dearadh tatú níos iontach eile ná sióg ag eitilt i measc na réaltaí chun a thaispeáint go gcreideann tú ionat féin agus i do dhul chun cinn i dtreo do spriocanna.

14. Croí agus réalta tatú

Is éard atá i tatú croí agus réalta ná ráiteas thar a bheith greannmhar, dearfach agus aoibhinn don domhan: tá an saol go hálainn agus feiceann tú an rud is fearr i rudaí agus i ndaoine!

15. Tatú le réalta agus lisa.

Má chuirtear réaltaí le tatú fíniúna is féidir leis brí agus spéis amhairc a chur leis. Tá bealaí éagsúla ann chun réaltaí a chur le dearadh plandaí dreapadóireachta; mar shampla, in ionad duilleoga nó bláthanna, is féidir leat réaltaí a chur ar an bplanda: is féidir leis seo na spriocanna atá bainte amach agat a léiriú. Is féidir an tatú seo a nuashonrú thar na blianta chun do dhul chun cinn go léir a léiriú!

16. Réalta tatú agus dísle.

Is féidir le dísle geallta, riosca agus ádh a shiombail. ... B’fhéidir gur dearadh tipiciúil i gcultúr muirí é tatú dísle in aice le réalta mara: d’imir go leor mairnéalaigh, foghlaithe mara agus oifigigh chabhlaigh cluichí dísle agus cluichí cearrbhachais eile chun an t-am a chaitheamh ar thurais fhada.

17. Tatú tras agus réalta

Bealach iontach chun grá duine a chaill tú a mheabhrú is ea tatú croise agus réalta a fháil agus do chreideamh a chur in iúl go n-athaonófar tú lá amháin (cosúil le híomhá Críostaí na croise). Bealach amháin chun an tatú seo a phearsanú is ea ceannlitreacha nó dáta breithe gach duine a chur leis an réalta nó timpeall air, nó teachtaireacht mar “Rest in Peace” a scríobh faoin gcros.

18. Tattoo Star of David

Réalt David - siombail thábhachtach den Ghiúdachas. Sa Ghearmáin Naitsíoch, ceanglaíodh ar Ghiúdaigh an tsiombail seo a chaitheamh fuaite ar a gcuid éadaí ionas go n-aithneofaí iad ag am ar bith. Seo an tatú foirfe d’aon duine atá ag iarraidh a gcreideamh Giúdach a thaispeáint. Is féidir é a phearsanú go héasca chun do chreideamh pearsanta agus ábhar do chreidimh a thaispeáint. Mar shampla, is féidir le dearadh uathúil tatú Star of David a bheith ina litir Eabhrais nó ina fhocal gairid taobh istigh de réalta. D’fhéadfadh sé gur focal nó smaoineamh atá tábhachtach duitse, nó ceannlitreacha duine a chaill tú.

19. Réalta Flaming Tatú

Féadann tine ionsaí, fearg, dúil, claochlú agus athrú a léiriú, chomh maith le do mhian do spriocanna a bhaint amach ar aon chostas. Is féidir leis an teaglaim de réaltaí agus lasracha i ndearadh tatú a thaispeáint go bhfuil do rath féin bainte amach agat, nó go ndeachaigh tú trí lasair na beatha agus go bhfuil tú níos láidre fós ná riamh.