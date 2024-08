Is é an Detox Iar-Samhraidh seo an Atosaigh do Riachtanais Skin le haghaidh Fall

Cé go maireann an samhradh go teicniúil go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair, tugaimid aghaidh air, tá gach duine ag rá slán go neamhoifigiúil leis an séasúr tar éis Lá an tSaothair. Ar bharr an liosta le déanamh le haghaidh ullmhúcháin titime? Tabhair grá a bhfuil géarghá leis dár gcraiceann tar éis shéasúr an tsamhraidh indulgence. Smaoinigh: teipeanna go minic i linnte snámha le clóirín, trí mhí de gach rud bándearg agus b'fhéidir fiú an iomarca Grianghortha. Cé go bhfuil muid de mheon macánta grianscéithe i bhfeidhm an samhradh ar fad, rudaí mar phiocháin clogged, craiceann tirim, damáiste gréine agus liopaí chapped imní go minic faoi dheireadh Lúnasa. Ar ámharaí an tsaoil, níl le déanamh ach do chuid casta a athshocrú ná roinnt athruithe ar do ghnáthamh cúram craicinn samhraidh reatha. Treoir bheag uait? Léigh ar aghaidh le haghaidh leideanna maidir le conas do chraiceann a ghlanadh tar éis an tsamhraidh.

Piocháin glan domhain

Tar éis míonna de aimsir the, tais, is dócha gur thug tú faoi deara allas, salachar agus ola ag méadú ar dhromchla do chraiceann. Is féidir le do allais, measctha le makeup agus truailliú, dola a chur ar d'aghaidh agus a bheith ina chúis le pores clogged. Chun an chuma ar phiocháin a fheabhsú agus briseadh amach a chosc, glan d'aghaidh le masc íonúcháin. Is é ceann de na cinn is ansa linn ná Masc Glantacháin Pore Deep Rare Earth Kiehl, atá curtha le chéile le Cré Bán Amazonian chun cabhrú le craiceann a ghlanadh, neamhíonachtaí a tharraingt amach, táirgeadh sebum a laghdú, agus pores a dhéanamh níos doichte le feiceáil.

Moisturize, moisturize, moisturize

Go dáiríre, táimid dáiríre. Táimid ag caint uachtair oíche, uachtair lae, uachtair SPF, olaí, uachtair choirp ... dá mhéad is amhlaidh is fearr. Is féidir le clóirín, uisce salann, agus gathanna UV do chraiceann a thriomú, mar sin ná bíodh eagla ort moisturizer a chur i bhfeidhm. Tá uigeacht shaibhir fós neamh-gréisceach ag Uachtar Taise CeraVe agus tá sé insileadh le comhábhair thairbheacha cosúil le haigéad hyaluronic hydrating agus ceramides chun cuidiú le bacainn nádúrtha an chraiceann a dheisiú agus a chothabháil. Is féidir é a úsáid freisin ar an duine agus ar an gcomhlacht.

Aon damáiste gréine atá ann a dheisiú

Nuair a thosaíonn do sholas an tsamhraidh ag dul in olcas, b'fhéidir go dtosóidh tú ag tabhairt faoi deara roinnt comharthaí damáiste gréine - smaoinigh ar freckles nua, spotaí dorcha, nó ton craiceann míchothrom. Ar an drochuair, ní féidir leat an damáiste a dhéanann gathanna UV a aisiompú (is é sin an fáth go bhfuil sé chomh tábhachtach grianscéithe a chur i bhfeidhm go laethúil), ach is féidir leat comharthaí infheicthe damáiste gréine ar dhromchla an chraiceann a laghdú le serum vitimín C cosúil le La Roche. -Posay 10% Séiream Aghaidhe Pure Vitimín C. Cothromaíonn sé ton craicinn agus uigeacht, rud a fhágann go bhfuil sé réidh agus hiodráitithe.

Bain úsáid as frithocsaídeoirí agus grianscéithe

Is féidir le damáiste gréine tarlú ar feadh na bliana, fiú san fhómhar agus sa gheimhreadh, mar sin ná fág grianscéithe. Amharc ar La Roche-Posay Anthelios Grianscéithe Melt-In SPF 100 le haghaidh cosanta uasta agus tá sé oiriúnach do gach cineál craiceann, lena n-áirítear íogair. Chun cosaint bhreise a dhéanamh ar ionsaitheoirí comhshaoil ​​agus chun comharthaí infheicthe aosaithe a íoslaghdú, péireáil do ghrianscéithe le serum saibhir i frithocsaídeoirí mar SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliate do chraiceann

Tá exfoliation tábhachtach i gcónaí, ach go háirithe riachtanach nuair a bhíonn tú ag iarraidh do chraiceann a athshocrú tar éis séasúr fada sweaty. Ceann de na cinn is ansa linn ná pillíní athnuachana craiceann ZO Skin Health. Is exfoliator ceimiceach é a bhaintear cealla marbha craiceann ó dhromchla an chraiceann, laghdaíonn sé an iomarca ola agus é ag maolú agus ag soothing an chraiceann. Maidir leis an gcomhlacht, bain triail as Scrobarnach Comhlacht Gentle Exfoliating Kiehl. Déanann an scrobarnach comhlacht taitneamhach seo cealla marbha craiceann a bhaint go héifeachtach ó dhromchla an chraiceann gan ró-thriomú. Le cáithníní exfoliating de kernels aibreog agus emollients, éiríonn an craiceann bog agus go réidh.

Caitheamh duit féin

Comhraic le liopaí tirime trí scrobarnach liopaí exfoliating a ionchorprú isteach i do ghnáthamh chun cabhrú le fáil réidh le craiceann tirim, scagach ar do liopaí agus iad a ullmhú le haghaidh hiodráitithe breise. Tar éis do liopaí a exfoliating, tabhair an taise a theastaíonn uathu le balm liopa nourishing, bata, dath (cibé is fearr leat) a chuimsíonn comhábhair cosúil le vitimín E, olaí, nó aló vera. Mar shampla, bain triail as Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, arna fhoirmiú le vitimín E, acacia mil, céir bheach agus ola síolta rosehip chun cuma línte mín agus wrinkles timpeall na liopaí a laghdú, rud a fhágann go bhfuil siad réidh, hiodráitithe agus plump.