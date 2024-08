frithghiniúint béil ar cheann de na modhanna frithghiniúna is coitianta a úsáideann mná. Is féidir le daoine óga nach bhfuil ach gnéas acu, agus mná scothaosta araon é a úsáid.

Is féidir le pills rialaithe breithe a bheith dhá chomhpháirt nó aon-chomhpháirt. Cinneann an gynecologist cé na pills ba chóir do bhean a ghlacadh.

De réir an Innéacs Pearl, ní fhaigheann ach 1 as gach 100 bean a ghlacann an piolla gach lá ag iompar clainne. Is minic a tharlaíonn toirchiú mar thoradh ar úsáid mhíchuí frithghiniúna.

Tá na ceisteanna is coitianta a thagann chun cinn ar ár suíomh Gréasáin bailithe againn maidir le húsáid frithghiniúnach béil. Freagraíonn saineolaithe WP abcZdrowie iad.

