47 smaoineamh tatú mar chuimhne ar an mac marbh

Le linn stair an duine, bhí ról tábhachtach ag tatúis i gcónaí mar bhealach chun creidimh, stádas, aithint le grúpa, nó an comhlacht a mhaisiú go simplí. Mar sin féin, i measc a gcuid foirmeacha agus bríonna go léir, tá catagóir speisialta tatúis atá domhain agus mhothúchánach - tatúis mar chuimhne ar a ngaolta éagtha, go háirithe leanaí. Ní hamháin maisiú iad na tatúis seo, ach freisin bealach chun cuimhne na ndaoine atá imithe a urramú. Tá siombalachas speisialta agus brí dhomhain acu, a mheasfaimid inniu. Tá tábhacht speisialta mhothúchánach agus siombalach ag baint le tattoos i gcuimhne ar leanaí éagtha, rud a fhágann go bhfuil siad thar a bheith tábhachtach agus taitneamhach dá n-úinéirí. Ní maisiú amháin iad na tatúis seo, ach bealach chun cuimhne an linbh a chaomhnú agus do mhothúcháin brón, grá agus cumha a chur in iúl. Éiríonn siad ina siombail de phian agus de chaillteanais, ach freisin siombail de tenderness agus grá endless don leanbh a d'imigh. Ní féidir rómheastachán a dhéanamh ar chomhpháirt mhothúchánach na tatún i gcuimhne leanaí éagtha. Tá brí dhomhain agus ualach mhothúchánach ag gach líne, gach mionsonra ar an tatú. Is bealach é chun do bhrón agus do bhrón a chur in iúl, agus freisin bealach chun do ghrá agus do mheas ar do leanbh nach maireann a chur in iúl. Éiríonn na tatúis seo mar shiombail den nasc leis na daoine a d’imigh agus is bealach é chun cuimhne a choinneáil air. Tá tábhacht siombalach tatúis den sórt sin an-mhór freisin. Féadfaidh siad siombailí agus íomhánna éagsúla a raibh brí speisialta acu don leanbh éagtha nó a bhaineann lena scéal nó lena scéal féin a áireamh. Mar shampla, d’fhéadfadh dátaí breithe agus báis a bheith i gceist leo seo, ainm an linbh, an carachtar is fearr leis ó chartún nó leabhar, sciatháin aingeal, croí le ceannlitreacha, agus a leithéidí. Tá a bhrí féin ag gach siombail agus cabhraíonn sé le cuimhne an linbh a chaomhnú, chomh maith lena stair agus a luachanna a chur ar aghaidh chuig na glúnta atá le teacht.

Doimhneacht mhothúchánach

Tá cailliúint linbh ar cheann de na caillteanais is deacra ar féidir le tuismitheoir aghaidh a thabhairt air. Is buille iontach é seo a athraíonn do shaol go deo agus a fhágann folús do-athleasaithe i do chroí. Bíonn raon leathan mothúcháin ag tuismitheoirí a bhfuil a leithéid de chaillteanas acu, lena n-áirítear pian domhain, brón, ciontacht, agus go minic mothúcháin neamhchabhrach agus inferiority.

Gnéithe síceolaíochta a bhaineann le tatú a roghnú mar bhealach chun caoineadh agus déileáil le caillteanas

I gcás go leor tuismitheoirí, bíonn tatú ina bhealach chun a gcuid mothúchán agus mothúcháin a bhaineann le cailliúint linbh a chur in iúl. Is féidir le tatú i gcuimhne ar leanbh éagtha a bheith ní hamháin ina siombail dá shaol, ach freisin mar bhealach chun a shearbhas agus a ghrá a chur in iúl. Is féidir é seo a bheith ina bhealach chun nasc a choinneáil leis an duine nach maireann agus cabhrú le tuismitheoirí a bheith gar dó.

Féadfar an tatú a roghnú go siombalach chun uathúlacht agus tábhacht an linbh éagtha a léiriú. Mar shampla, d’fhéadfadh sé a ainm, dáta breithe agus báis, sciatháin aingeal, nó siombailí eile a raibh brí speisialta acu dó nó dá thuismitheoirí a áireamh.

Is féidir le tatú chun leanbh éagtha a chomóradh a bheith ina bhealach chun brón a chur in iúl, ach freisin siombail an ghrá agus na cuimhneacháin. Cuidíonn sí le tuismitheoirí teagmháil a choinneáil leis an duine nach maireann agus pian an chaillteanais a shárú. Is féidir leis an gcinneadh seo a bheith deacair agus cúisithe go mothúchánach, ach do go leor is céim thábhachtach é i dtreo leighis agus glacadh leis an gcaillteanas.

Siombalachas agus dearadh

Is minic a bhíonn tattoos i gcuimhne leanaí éagtha mar bhealach do thuismitheoirí a ngrá, cuimhne agus brón a chur in iúl. Roghnaíonn siad siombailí agus móitífeanna éagsúla a chuireann a gcuid mothúchán in iúl go beacht agus a chuidíonn le cuimhne an linbh a chaomhnú.

Ceann de na siombailí is coitianta i tatúis den sórt sin ná aingeal. Tá baint ag aingeal le cosaint, le dóchas agus le láithreacht spioradálta, rud a fhágann gur rogha iontach iad chun leanbh a d’imigh a chur in iúl mar aingeal caomhnóra. I measc na siombailí coitianta eile tá figiúirí nó aghaidheanna leanaí, a léiríonn neamhchiontacht agus tenderness na hóige, agus dátaí breithe agus báis chun cuimhne shaol an linbh a chaomhnú.

Saincheapadh dearadh

Gné thábhachtach de tatúis i gcuimhne leanaí éagtha ná an dearadh a shaincheapadh. Déanann tuismitheoirí a ndícheall tatú a chruthú atá uathúil agus pearsanta dá leanbh. D’fhéadfadh sé go n-áireofaí leis seo úsáid a bhaint as íomhánna nó siombailí a raibh brí ar leith ag an leanbh leo, amhail na bréagáin, na hainmhithe nó na háiteanna is fearr leo.

Uaireanta cuimsíonn na tatúis freisin Sleachta nó frásaí a bhí thar a bheith tábhachtach don leanbh nó dá theaghlach. Tá sé tábhachtach go léiríonn dearadh an tatú indibhidiúlacht agus uathúlacht an linbh, ag cabhrú le tuismitheoirí a chuimhne agus a mhothúcháin a chaomhnú.

Deasghnátha agus cuimhne

I gcás go leor tuismitheoirí, is cineál deasghnátha é tatú a ligeann dóibh nasc a choinneáil lena leanbh éagtha. Éiríonn an gníomh seo ar bhealach chun leanúint leis na cuimhní cinn agus neamhbhásmhaireachta ní amháin ar chuimhneacháin an-áthas, ach freisin ar na heispéiris deacra a bhaineann le caillteanas.

Tionchar tatúis ar an bpróiseas brón agus leighis tar éis caillteanas:

Is féidir le tatú tionchar mhothúchánach agus síceolaíoch as cuimse a bheith aige ar thuismitheoirí, ag cabhrú leo tríd an bpróiseas brón agus leighis. Is féidir é a úsáid mar bhealach chun brón, pian agus grá a chur in iúl do leanbh atá imithe, chomh maith le bheith ina bhealach chun síocháin agus humhlachas inmheánach a fháil.

Ar an mbealach seo, ní hamháin go n-éireoidh an tatú mar ghníomh cuimhne agus meas, ach freisin uirlis do thuismitheoirí chun a gcuid mothúchán a bhaineann leis an gcaillteanas a ghlacadh agus a phróiseáil.

Samplaí agus fíorscéalta

Tá gach tatú i gcuimhne ar leanbh éagtha uathúil, mar atá an scéal taobh thiar de. Roghnaíonn roinnt tuismitheoirí íomhánna a shamhlaíonn saol agus carachtar a bpáiste, mar shampla figiúirí leanbh nó bréagáin is fearr leat. Roghnaíonn daoine eile dátaí breithe agus báis chun cuimhne an lae a d’athraigh a saol a chothú go deo. Ní hamháin gur maisiú don chorp iad na tatúis seo, ach freisin bealach chun gean agus grá síoraí a chur in iúl don leanbh atá imithe.

I gcás go leor tuismitheoirí, bíonn tatú ina bhealach chun leanúint ar aghaidh le nasc le leanbh éagtha agus síocháin inmheánach a aimsiú. Cuireann sé i gcuimhne dóibh an grá a bheidh acu dá leanbh i gcónaí agus tugann sé deis dóibh a gcuid mothúchán a chur in iúl go radhairc. Ligeann sé seo dóibh dul i ngleic le brón agus dul ar aghaidh de réir a chéile, ag iompar cuimhne a linbh ina gcroí.

Conclúid

Ní hamháin go dtiocfaidh tatú i gcuimhne do leanbh éagtha ar bhealach chun brón agus brón a chur in iúl, ach freisin bealach chun cuimhne an linbh a chaomhnú go deo. Is siombail é seo den ghrá a chuirfidh i gcuimhne duit i gcónaí an t-am iontach a chaitear le chéile agus go bhfanfaidh an leanbh mar chuid den teaghlach i gcónaí.

Sa tsochaí nua-aimseartha, tá tatú i gcuimhne do leanbh éagtha ag éirí níos aitheanta mar bhealach chun do chuid mothúcháin a chur in iúl agus nasc a choinneáil leis an duine nach maireann. Ní hamháin gur bealach é seo chun brón a shárú, ach freisin bealach chun do ghrá agus meas a léiriú ar do leanbh atá imithe. Cabhraíonn sí le tuismitheoirí leanúint ar aghaidh ag maireachtáil, ag cuimhneamh agus ag tabhairt grá dá leanbh, agus faigheann sí tacaíocht agus tuiscint ó dhaoine eile.